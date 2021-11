Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud avait refusé un transfert colossal !

Publié le 21 novembre 2021 à 5h15 par A.M.

Excellent cette saison, Lucas Paqueta aurait bien pu rejoindre l'OM en 2018 comme le révèle Carlos Mozer.

Recruté par l'OL durant l'été 2020 alors que son aventure à l'AC Milan prenait une mauvaise tournure, Lucas Paqueta n'a pas manqué de s'imposer à Lyon où il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Le milieu de terrain brésilien sera d'ailleurs l'un des atouts principaux des Lyonnais contre l'OM dimanche soir. Et pourtant, Lucas Paqueta aurait pu évoluer dans le camp inverse comme l'explique Carlos Mozer, légende de l'OM et ancien directeur sportif de Flamengo.

L'OM a recalé Paqueta