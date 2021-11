Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros indice est lâché sur l'avenir de Zidane !

Publié le 21 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane apprendrait toutefois l'anglais ce qui semble le rapprocher de la Premier League.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino est un vrai sujet en interne au PSG. Et pour éventuellement remplacer le technicien argentin, le Qatar rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane qui est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Real Madrid. Cependant, l'ancien numéro 10 des Bleus semble privilégier le poste de sélectionneur, mais Manchester United semble également dans un coin de sa tête. Et pour cause, selon Emmanuel Petit, Zinedine Zidane apprend l'anglais.

Zidane apprend l'anglais