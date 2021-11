Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut encore faire un mercato à 0€ !

Publié le 21 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Après avoir attiré plusieurs joueurs libres lors du dernier mercato, le PSG semble partie pour refaire le coup en fin de saison.

L'été dernier, le PSG a mené un mercato impressionnant avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Et surtout, parmi ces six joueurs, quatre sont arrivés libres et étaient donc en fin de contrat. C'est ainsi que Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Messi sont arrivés sans que le PSG ne débourse la moindre indemnité de transfert. Et visiblement, cela donne des idées à Leonardo.

D'autres arrivées à 0€ à prévoir ?

En effet, le PSG semble avoir pris goût aux arrivées de joueurs libres et pourrait donc de nouveau se servir chez les joueurs en fin de contrat. Les pistes les plus chaudes semblent être celles menant à Franck Kessie (AC Milan) et Antonio Rudiger (Chelsea). Mais ce n'est pas tout puisque les noms de Lorenzo Insigne (Naples), Marcelo Brozovic (Inter) ou encore Paul Pogba (Manchester United) reviennent également avec insistance.