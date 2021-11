Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne va pas pouvoir répondre aux exigences de Sampaoli !

Publié le 21 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli s'est montré ambitieux pour le mercato, l'OM devrait avoir dû mal à répondre aux attentes de l'Argentin.

Vendredi, Jorge Sampaoli lançait déjà les hostilités pour le mercato d'hiver en réclamant des renforts à Pablo Longoria. « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non », lançait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Cependant, le président marseillais aura du mal à répondre aux attentes de son entraîneur.

La DNCG complique les choses pour l'OM