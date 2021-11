Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto est amèrement regretté dans le vestiaire…

Publié le 21 novembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Très proche de Dario Benedetto durant leur saison passée en commun à l’OM, Leonardo Balerdi regrette que son compatriote argentin ait été contraint de changer d’air l’été dernier.

Barré par la présence d’Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque de l’OM, Dario Benedetto a donc été poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli lors du dernier mercato estival, et a fini par rejoindre Elche sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Leonardo Balerdi, qui a côtoyé Benedetto l’an passé à l’OM, avait noué un lien proche avec son compatriote, et il s’est confié dans les colonnes de Foot Mercato sur son départ.

« C’était un peu difficile »