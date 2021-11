Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit encore un appel du pied à Barcelone !

Publié le 21 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Visiblement déçu que le FC Barcelone n’ait pas réussi à conserver Lionel Messi cet été qui a filé gratuitement au PSG, Eric Garcia évoque un potentiel retour de l’attaquant argentin.

Arrivé libre au FC Barcelone cet été après être arrivé au terme de son contrat avec Manchester City, Eric Garcia n’aura pas eu le temps de côtoyer Lionel Messi en Catalogne. La Pulga a été contrainte à l’exil en raison du manque de moyens financiers du Barça pour sa prolongation, et c’est donc au PSG que Messi a choisi de continuer sa carrière. Interrogé par Sport, Garcia s’est d’ailleurs prononcé sur un éventuel retour de l’attaquant argentin à Barcelone dans les années à venir et semble emballé par cette idée.

« Je ne sais pas ce qui se passera, mais… »