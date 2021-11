Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est fixé pour l’avenir de Dimitri Payet !

Publié le 21 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Même s’il fait partie des éléments les plus âgés de l’OM, Dimitri Payet entend bien poursuivre au plus haut niveau encore quelques années et l’a fait savoir publiquement.

Ces derniers mois, Dimitri Payet a expliqué à plusieurs reprises qu’il disposait déjà une offre de reconversion au sein de l’organigramme de l’OM. Mais en attendant, le milieu offensif de 34 ans poursuit sa carrière professionnelle et il affiche même, à 34 ans, un visage rayonnant cette saison avec le club phocéen. Interrogé vendredi en conférence de presse, Payet avait d’ailleurs indiqué qu’il se sentait encore loin de raccrocher les crampons…

« Je me sens loin de la fin »