Mercato - OM : Balerdi fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 20 novembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Arrivé à l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt en 2020 avant d'être définitivement transféré l'été dernier, Leonardo Balerdi a affirmé vouloir s'inscrire dans la durée avec l'OM.

Leonardo Balerdi voit loin avec l'OM. Prêté avec option d'achat en 2020 par le Borussia Dortmund, l'Argentin semble avoir satisfait Pablo Longoria, puisque le président olympien a définitivement acheté le défenseur central lors du dernier mercato estival, et ce pour un montant de 11M€. Le joueur de 22 ans s'est ainsi engagé jusqu'en 2026 avec Marseille. Et pour Leonardo Balerdi, il n'est pas question de quitter l'OM de sitôt.

« Je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici »