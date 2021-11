Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle doit être la priorité de Sampaoli cet hiver ?

Publié le 20 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli a annoncé vendredi attendre l’arrivée de joueurs confirmés dans son effectif, quelle doit être selon vous la grande priorité de l’OM cet hiver ?

Après un dernier mercato très animé l’été dernier, marqué notamment par les arrivées de William Saliba, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, l’OM réalise un début de saison plutôt mitigé. Si l’équipe de Jorge Sampaoli a affiché un visage très séduisant jusqu’en septembre, l’OM patine depuis, avec seulement deux victoires lors de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues pour six résultats nuls et deux défaites. Ce qui n’empêche pas le club phocéen de pointer à la 4e place au classement avec 23 points avant la 14e journée de Ligue 1, à une unité du RC Lens, dauphin du PSG. Conscient des lacunes de son équipe, Jorge Sampaoli attend ainsi du sang neuf lors du prochain mercato hivernal, mais cela s’annonce compliqué.

Quelle priorité pour l’OM ?