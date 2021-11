Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo recalé par une star de Premier League ?

Publié le 20 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Le PSG se serait renseigné sur la situation de Raheem Sterling. Mais le joueur de Manchester City aurait repoussé les approches du club parisien.

Malheureux à Manchester City, Raheem Sterling envisagerait de quitter la Premier League, et ce dès le prochain mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque un intérêt du FC Barcelone pour l’international anglais. « Ne me parlez pas de ce sujet à partir de maintenant jusqu'à ce que la fenêtre de transfert soit ouverte. Raheem et moi, nous nous concentrons sur les matchs, je ne vais pas répondre parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur » s’est agacé Pep Guardiola en conférence de presse au moment d’évoquer l’avenir de Sterling.

Le PSG a approché Sterling, mais...