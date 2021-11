Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Zidane déjà identifiée ?

Publié le 20 novembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer pourrait être limogé dans les prochaines heures, Cristiano Ronaldo aimerait voir débarquer Zinédine Zidane, qui aurait récemment appris l'anglais.

Le départ de Mauricio Pochettino ne serait pas un sujet tabou au PSG. Lorsque l’on aperçoit le classement de la Ligue 1, difficile d’imaginer les dirigeants parisiens se poser des questions sur le technicien argentin. Pourtant, en coulisses la question de son avenir se pose en raison des prestations poussives du PSG depuis le début de la saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Doha ne fermerait pas la porte à un départ en cours de saison pour Mauricio Pochettino. Les décideurs parisiens commencent à s’interroger sur l’identité de son successeur, mais un nom a retenu l’intention. Il s’agit de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. Une information confirmée ce vendredi par Mundo Deportivo , qui précise que Nasser Al-Khelaïfi tentera de le recruter dans les prochains mois. Selon nos informations exclusives, son conseiller, Alain Migliaccio, ne reste pas insensible à l’intérêt du PSG, tout comme Zinédine Zidane. A en croire Telemadrid , l’ancien numéro 10 voudrait prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar, mais ne fermerait pas non plus la porte à une arrivée à Paris.

Ronaldo espère voir Zidane à Manchester

Toutefois, d’autres équipes européennes rêvent de mettre la main sur Zinédine Zidane à commencer par Manchester United. Battu lourdement par Watford ce samedi en Premier League (4-1), le club anglais pourrait se séparer dans les prochaines heures d’Ole Gunnar Solskjaer comme l’a annoncé le journaliste italien Rudy Galetti. En cas de départ, les Red Devils pourraient se lancer dans le dossier Zinédine Zidane. En coulisses, Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour accueillir son entraîneur, toutefois réticent à prendre la direction d’une équipe en cours de saison. Selon la presse italienne, les prochaines heures seront décisives pour l’avenir de Solskjaer, mais aussi de Zidane, qui commencerait à préparer sa venue en Angleterre.

