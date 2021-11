Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Thomas Tuchel veut plomber le recrutement de Xavi !

Publié le 20 novembre 2021 à 17h30 par B.C. mis à jour le 20 novembre 2021 à 17h32

Désireux d’injecter du sang neuf dans l’effectif du FC Barcelone, Xavi en pincerait pour plusieurs joueurs de Chelsea. Mais de son côté, Thomas Tuchel n’a pas l’intention de faire de cadeau au nouvel entraîneur blaugrana.

Ce samedi, Xavi disputera son premier match à la tête du FC Barcelone depuis son arrivée d’Al-Sadd à l’occasion du match contre l’Espanyol. Une première importante pour le nouvel homme fort du club culé, bien décidé à obtenir des résultats positifs rapidement comme il l’a annoncé au cours de ses différentes prises de parole. Mais pour parvenir à ses fins, Xavi espère procéder à quelques changements dans son effectif dès le prochain mercato hivernal, une ambition freinée par l’état des finances du FC Barcelone. Ainsi, Joan Laporta est contraint de miser en priorité sur des joueurs approchant de la fin de leur contrat ou actuellement en difficulté dans leur club, et c’est du côté de Chelsea que le Barça pourrait trouver son bonheur. En effet, Andreas Christensen, Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi seraient dans le collimateur des dirigeants blaugrana d’après la presse espagnole, mais Thomas Tuchel ne compte pas se laisser dépouiller.

« Ziyech ? C'est une invention des médias »

Avant le déplacement victorieux à Leicester (3-0), Thomas Tuchel s’est en effet montré très bavard au sujet de ses joueurs. Alors que les dernières informations en provenance d’Espagne laissaient entendre que Chelsea était disposé à laisser partir Hakim Ziyech en prêt, l’entraîneur allemand a indiqué que le départ de l’attaquant marocain, en manque de temps de jeu, n’était pas d’actualité. « Pour l'instant, ici à Cobham, on ne pense pas à son avenir. On ne pense pas à un changement potentiel, à un échange ou à quoi que ce soit d'autre en hiver. Je n'ai parlé à personne de cela ici à Cobham, donc c'est une invention des médias », a confié l’ancien entraîneur du PSG, ajoutant que Ziyech n’avait pas fait part de ses supposées envies de départ : « Hakim n'était pas dans mon bureau pour exprimer un tel souhait, donc à l'heure actuelle, il est un membre à part entière de l'équipe. C'est un gars important, un gars très talentueux, un gars très ambitieux, et il est un membre à part entière de notre équipe. Il l'était la saison dernière, il l'est cette saison et nous attendons le meilleur de lui tout le temps ».

« J'espère et j'attends de bonnes nouvelles dans les prochains jours pour Christensen »