Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Thierry Henry sur l’arrivée de Messi !

Publié le 20 novembre 2021 à 13h15 par Hadrien Grenier

Alors que Leo Messi a rebondi au PSG cet été à la suite de son départ du FC Barcelone, Thierry Henry admet que ce transfert l’a grandement surpris au début, même s’il est maintenant ravi qu’il se soit réalisé pour le club parisien et la Ligue 1.

Il y a un peu plus de trois mois, le PSG frappait un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Leo Messi. Profitant du fait qu’il ait quitté librement le FC Barcelone, le club parisien lui a fait parapher un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Depuis, l’argentin s’acclimate petit à petit à son nouveau club en n’étant pas aidé par les trêves internationales qui se sont enchaînées depuis sa venue ainsi que quelques petits pépins physiques. Et pendant ce temps, les observateurs du PSG et du football au global s’habituent à voir Leo Messi revêtir un autre maillot que celui du FC Barcelone pour la première fois de sa carrière en club. Bon nombre d’entre-eux ont d’ailleurs eu du mal à réaliser ce transfert au début, et c’est notamment le cas de Thierry Henry.

«Bien sûr que c'est bien pour la Ligue 1 et pour le PSG»