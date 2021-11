Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse recrue s’enflamme pour le projet McCourt !

Publié le 21 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été dernier, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme un élément fort du onze de Jorge Sampaoli. Et il semble totalement séduit par le projet mis en place par Frank McCourt…

Alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans d’Arsenal, Mattéo Guendouzi (22 ans) a une nouvelle fois été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, et c’est cette fois l’OM qui a obtenu le prêt du milieu de terrain français avec une option d’achat fixée à 11M€. Et dans un entretien qui paraitra dimanche dans Téléfoot et dont les premiers extraits ont été diffusés, Guendouzi explique pourquoi il a accepté de rejoindre l’OM cet été.

« Le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps »