Mercato - OM : Eyraud et Zubizarreta ont raté un transfert qui aurait pu tout changer !

Publié le 20 novembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Ancien directeur sportif de Flamengo, Carlos Mozer, qui a également porté le maillot de l'OM, révèle qu'il avait proposé Lucas Paqueta à Marseille en 2018. Mais la direction de l'époque n'a pas donné suite, ce qui risque de laisser des regrets auprès des supporters olympiens.

Le passage de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM, qui s'accompagne de celui d'Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif, ne laisse pas très bons souvenirs aux supporters marseillais qui ont rapidement pris en grippe leurs dirigeants. A tel point que Frank McCourt a du prendre les choses en mains en février dernier en nommant Pablo Longoria, qui avait succédé à Andoni Zubizarreta quelques mois plus tôt, à la présidence de l'OM. Le dirigeant espagnol semble d'ailleurs très apprécié à Marseille pour son travail, notamment en terme de recrutement. Un changement radical compte tenu des nombreux flops qu'ont accumulé Eyraud et Zubizarreta durant leur passage à la direction de l'OM. Et ce ne sont pas les révélations de Carlos Mozer qui vont permettre aux fans olympiens de se réconcilier avec l'ancienne direction du club...

