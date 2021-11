Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane lâche une bombe sur Haaland et le PSG !

Publié le 21 novembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

A en croire la presse catalane, le PSG aurait décidé de se retirer du dossier Erling Haaland et de concentrer ses efforts sur la piste Dusan Vlahovic (Fiorentina).

Arrivé à Paris en 2017 quelques jours après un certain Neymar, Kylian Mbappé a voulu tourner une page importante de sa carrière lors du dernier mercato estival. Lors d’un entretien à L’Equipe , le joueur parisien avait reconnu ses envies d’ailleurs et notamment celui de rejoindre le Real Madrid : « Avant l’Euro, j’ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l’Euro, j’ai dit que je voulais partir. Je n’ai jamais pris mes décisions sur un coup de tête. J’avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie. Le club a décidé de ne pas vendre. J’ai été OK avec ça. J’ai continué à jouer tout le mois d’août, j’ai été performant. Je n’avais pas de problème avec ça, je suis quand même dans une grande équipe et un endroit où j’ai été heureux pendant quatre ans ». Finalement, les dirigeants du PSG ont décidé de le retenir, malgré plusieurs offres du Real Madrid. Mais un départ reste d’actualité pour Kylian Mbappé, qui voit son contrat expirer en juin prochain. « La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. On en est loin (de rester à Paris), puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas’ » avait-il admis lors de cette interview. Les responsables parisiens ne souhaitent pas être pris au dépourvu et ont activé plusieurs pistes pour le remplacer. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité en août dernier, le club de la capitale avait exploré la piste Robert Lewandowski (Bayern Munich), mais un autre joueur de Bundesliga intéresse particulièrement les décideurs..

Le PSG aurait mis de côté le dossier Haaland

Selon nos informations exclusives, la priorité du PSG se nomme Erling Haaland. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’international norvégien est perçu comme l’une des grandes stars de demain aux côtés de Kylian Mbappé. Comme indiqué par As, le club parisien envisageait de tenter le coup en cas de départ du champion du monde 2018 au Real Madrid. Mais ce dimanche, El Nacional annonce que le PSG se serait retiré de ce dossier Haaland. La raison ? Mino Raiola se montrerait gourmand, réclamant un prix de transfert élevé, mais aussi des commissions. Refroidi par les exigences de l’agent d’Haaland, le club de la capitale aurait pris la décision de mettre de côté ce dossier et d’activer d’autres pistes pour la succession de Kylian Mbappé. Véritable connaisseur du marché italien, Leonardo aurait coché le nom d’un joueur prometteur de Serie A.

Vlahovic, le plan B du PSG ?