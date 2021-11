Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador se retire de l'opération Haaland !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que le PSG pense à Erling Braut Haaland pour oublier Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé, le Bayern Munich se retire de cette opération XXL.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG songe à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier. En effet, alors que l’attaquant du PSG est en fin de contrat à l’issue de la saison il paraît de plus en plus probable qu’il quitte le club via son futur statut d’agent libre. Et afin de palier le départ de Mbappé, le PSG envisage sérieusement de lancer les grandes manoeuvres pour le transfert d’Haaland qui est certes sous contrat au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, mais dans lequel une clause libératoire à 75M€ est incluse. Et le Bayern Munich n’est pas une menace pour le PSG selon Karl-Heinz Rummenigge.

« Faire venir Haaland n'est pas une bonne idée »