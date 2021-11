Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive imminente pour ce dossier à 0€ !

Publié le 21 novembre 2021 à 22h45 par La rédaction

À l'affût de la moindre bonne affaire sur le marché des transferts, le PSG suivrait avec attention la situation de Marcelo Brozovic. Cependant, l'Inter devrait bientôt passer à l'action pour son milieu de terrain.

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de nombreux joueurs pour presque rien. Et lors du prochain mercato estival, le club de la capitale compterait récidiver. De ce fait, Leonardo surveillerait les situations de nombreux joueurs en fin de contrat. L’un des noms sur la liste du directeur sportif parisien est celui de Marcelo Brozovic. Malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum, Leonardo voudrait encore renforcer l’entrejeu de Mauricio Pochettino et le milieu de terrain croate semble être une bonne option, lui qui voit son contrat arriver à son terme en juin prochain. Cependant, l’Inter ne compterait pas laisser partir son joueur si facilement.

L’Inter va proposer à Marcelo Brozovic un contrat similaire à celui de Lautaro Martinez