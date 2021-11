Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme très sérieusement pour Modric !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h00 par H.G.

Arrivant au terme de son contrat au Real Madrid en fin de saison, Luka Modric souhaiterait bel et bien rempiler au sein du club de la capitale espagnole.

Le Real Madrid va assister à plusieurs départs libres en fin de saison. En effet, si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse, Marcelo, Isco et Gareth Bale vont quitter le club de la capitale le 30 juin prochain au terme de leur contrat. Et Luka Modric pourrait bien se retrouver dans la même situation dans la mesure où son contrat s’achèvera également à la fin du mois de juin ! Cependant, au contraire des trois précédemment cités, une prolongation de l’international croate ne serait pas à écarter et devrait même bientôt être discutée au sein du Real Madrid.

Luka Modric discutera bientôt avec le Real Madrid