Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Eden Hazard, c'est terminé !

Publié le 21 novembre 2021 à 10h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait baissé les bras avec Eden Hazard et souhaite que son joueur trouve une porte de sortie à la fin de la saison.

« Hazard est comme tous les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Il n'est pas heureux. Ça me dérangerait s'il était heureux en ce moment. Il essaie de surmonter cette période. Aujourd'hui, il a une gastro-entérite et il est absent pour demain. Il n’a pas le Covid ». Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a annoncé le forfait d’Eden Hazard pour la rencontre face à Grenade ce dimanche. Un nouveau contretemps pour l’international belge, qui ne parvient décidément pas à enchaîner les rencontres au Real Madrid. Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, Hazard a souffert de nombreux pépins physiques ces dernières années et aurait perdu la confiance de ses dirigeants.

Le compte à rebours a commencé pour Hazard