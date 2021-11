Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un sale tour du Real Madrid pour un coup à 0€ ?

Publié le 21 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le PSG soit intéressé par le profil d’Antonio Rüdiger, le Real Madrid semblerait mener la danse pour une arrivée libre de tout contrat du joueur de Chelsea l’été prochain…

Désireux de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino et plus précisément le secteur défensif, Leonardo songerait à lancer une offensive pour Antonio Rüdiger en marge du prochain mercato estival, moment où le contrat de l’international allemand arrivera à expiration à Chelsea. Et selon Ok Diario, les négociations seraient rompues entre les décideurs des Blues et le clan Rüdiger. De bon augure pour le PSG ? Pas vraiment en raison de l’avantage que le Real Madrid aurait sur le PSG et de la concurrence pour Rüdiger.

Le Real Madrid en pole pour Rüdiger…