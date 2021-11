Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Deschamps sur l’échec de Griezmann…

Publié le 21 novembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Ayant pu côtoyer Antoine Griezmann pendant les deux saisons au cours desquelles il évoluait au FC Barcelone lors des rassemblements avec l’Équipe de France, Didier Deschamps a avoué avoir perçu un Griezmann plutôt malheureux.

Sous l’ère Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone a pris d’onéreuses décisions sur le marché après que Neymar soit parti au PSG pour 222M€ à l’été 2017. Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann… Ils ont été nombreux à venir au Barça afin de combler le vide laissé par le départ de la star du PSG, et en grande majorité en vain, hormis peut-être Dembélé qui a réalisé une saison pleine au cours du dernier exercice, bien que pour le prix de son transfert, il peut également se ranger dans la case des flops. Pour Antoine Griezmann, après avoir snobé le FC Barcelone en 2018 avec son documentaire, La Décision , a eu bien du mal à gagner le coeur des supporters une année plus tard lorsqu’il déposa ses valises au Camp Nou. Finalement, Griezmann n’a même jamais gagné l’affection de l’opinion publique des Blaugrana . Bien que à son sens, tout n’était pas à jeter sur son passage au FC Barcelone.

« Je ne peux pas dire qu’il respirait le bonheur »