Mercato - Barcelone : Les confessions de Griezmann sur son passage au Barça…

Publié le 21 novembre 2021 à 13h00 par Th.B.

En l’espace de deux saisons au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a clairement pas laissé une trace indélébile dans l’histoire du club culé. Cependant, malgré ce qui s’est dit à son sujet, l’attaquant de l’Atletico de Madrid note du positif sur le plan individuel.

Après avoir snobé le club culé en 2018 par l’intermédiaire de son documentaire La Décision , Antoine Griezmann prolongeait son contrat à l’Atletico de Madrid avant de plier bagage pour finalement rejoindre le FC Barcelone en 2019. Au cours de ses deux saisons au Barça , Griezmann n’est jamais parvenu à pleinement s’imposer dans l’effectif blaugrana et auprès des supporters qui se sont en grande majorité senti trahis par sa décision. À la dernière intersaison, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone pour retrouver l’Atletico de Madrid, mais, il ne retient pas que du négatif de son passage au Barça .

« Ce n’était pas non plus catastrophique »