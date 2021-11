Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce gros témoignage sur une piste hivernale du Barça !

Publié le 21 novembre 2021 à 11h10 par Th.B.

Entraîneur de West Ham, David Moyes a fait une grosse mise au point dans l’opération Jesse Lingard, suivie de près par le FC Barcelone, tout en louant son profil et son apport en prêt la saison dernière.

Le FC Barcelone serait susceptible d’injecter du sang neuf de l’effectif de Xavi Hernandez cet hiver et lors du prochain mercato estival. Néanmoins, le Barça serait comme toujours contraint de se frotter à une concurrence importante dans certains dossiers. Et l’opération Jesse Lingard n’est pas une exception à la règle puisque West Ham serait très emballé par l’idée de rapatrier le milieu offensif de Manchester United, déjà parti en prêt pendant une partie de la saison dernière chez les Hammers . The Sun a évoqué un transfert définitif cet hiver. Cependant, l’entraîneur de West Ham qui s’est également assis sur le banc de United par le passé a tenu à calmer le jeu.

« Nous avons vraiment apprécié d'avoir Jesse »