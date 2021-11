Foot - Mercato - Atletico Madrid

Mercato - Atletico Madrid : Simeone justifie le retour de Griezmann !

Publié le 20 novembre 2021 à 11h40 par La rédaction

Ayant pu tirer le meilleur d’Antoine Griezmann lors de son premier passage à l’Atletico de Madrid, Diego Simeone a profité d’une conférence de presse afin de s’enflammer pour l’international français et de ce qu’il apporte aux Colchoneros.