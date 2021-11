Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l’action avec Vinicius !

Publié le 21 novembre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que Vinicius Junior a clairement changé de statut, le Real Madrid aurait maintenant l’intention de le récompenser de ses efforts avec un nouveau contrat.

Recruté à Flamengo en 2018, Vinicius Junior est en train de changer de statut au Real Madrid. En effet, l’international brésilien s’impose maintenant comme un titulaire en puissance au sein de l’attaque madrilène et réalise de belles prestations en ce début de saison. De ce fait, son contrat signé il y a trois ans ne correspond plus vraiment à ce qu’il incarne pour les Merengue . Et en dépit du fait que celui-ci expire en 2025, le Real Madrid aurait maintenant l’intention de redéfinir son bail.

Le Real Madrid veut rehausser le salaire de Vinicius Junior