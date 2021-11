Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle révélation sur l’avenir de ce crack de Xavi !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h00 par La rédaction

Grande révélation du début de saison du FC Barcelone, Gavi serait en passe de prolonger son contrat avec le club catalan. Le jeune joueur de 17 ans aurait d'ailleurs les idées très claires pour son avenir malgré l'intérêt de Chelsea.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone fait face à quelques difficultés. En plus de la crise financière, le club catalan a eu du mal à s’imposer dans le domaine sportif. Plusieurs mauvais résultats ont d’ailleurs entrainé le licenciement de Ronald Koeman pour laisser la place à Xavi. Cependant, le Barça a eu quelques satisfactions au sein de son effectif. L’une d’elles est Gavi. Lancé dans le monde professionnel par Ronald Koeman, le joueur de 17 ans s’est tout de suite imposé dans le milieu de terrain du FC Barcelone. Ses prestations lui ont d’ailleurs valu d’être appelé par Luis Enrique avec la sélection nationale et d’obtenir ses premières sélections. De ce fait, Joan Laporta souhaiterait prolonger l’actuel contrat de Gavi afin d’assurer son avenir sur le long terme en Catalogne. Et si quelques clubs commenceraient à s’intéresser au jeune espagnol, ce dernier aurait les idées claires pour son avenir.

Gavi ne quittera pas Barcelone