Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann livre les coulisses de son départ !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h10 par Th.B.

Le FC Barcelone a tourné la page Antoine Griezmann à l’intersaison en prêtant le champion du monde tricolore avec une option d’achat quasi obligatoire. Et pour Griezmann, ce changement était bienvenu pour lui et sa famille.

Il aura fallu deux ans pour qu’Antoine Griezmann puisse pleinement retrouver le sourire. En effet, au cours des deux dernières saisons, le champion du monde tricolore évoluait au FC Barcelone et selon Didier Deschamps, il ne « respirait pas le bonheur » . Dans la foulée de l’annonce de son prêt avec quasiment obligation d’achat à l’Atletico de Madrid, celui qui venait d’apprendre qu’il allait quitter le FC Barcelone évoquait sa joie de revenir à la « maison » au Wanda Metropolitano. Et à Madrid, tout va pour le mieux bien qu’il ait craint ses retrouvailles avec les supporters de l’Atletico.

« J’ai un coach qui me fait confiance, un club qui me fait confiance »