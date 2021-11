Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta affiche une énorme certitude pour ce crack de Xavi !

Publié le 11 novembre 2021 à 23h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Gavi serait sur le point de prolonger. En effet, Joan Laporta aurait préparé le nouveau bail de son crack de 17 ans et serait persuadé de pouvoir finaliser ce dossier tôt ou tard.

Pour pallier le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta a fait appel à Xavi, ancien capitaine du FC Barcelone. Maintenant qu'il a trouvé son nouvel entraineur, le président du Barça s'activerait pour prolonger les joueurs qui seront bientôt en fin de contrat, à l'instar de Gavi. Lié au club catalan jusqu'au 30 juin 2023, le crack de 17 ans serait sur le point de parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone.

Ça se précise pour la prolongation de Gavi