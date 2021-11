Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à l'action pour blinder ce crack de Xavi !

Publié le 10 novembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a déjà prolongé les contrats de Pedri et d’Ansu Fati, Gavi pourrait être le prochain jeune du club catalan à apposer sa signature sur un nouvel engagement.

À défaut de pouvoir recruter massivement en raison de ses soucis financiers, le FC Barcelone parvient néanmoins à conserver ses meilleurs éléments pour l’avenir. En effet, dernièrement, aussi bien Ansu Fati que Pedri ont paraphé de nouveaux bails sur le long terme avec le Barça. Et si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse, c’est maintenant Gavi, du haut de ses 17 ans, qui pourrait prolonger avec les Blaugrana dans les prochaines semaines.

Vers un nouveau contrat à long terme pour Gavi !