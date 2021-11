Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour cette piste hivernale de Laporta !

Publié le 9 novembre 2021 à 20h10 par Th.B.

En plus de la Roma, le FC Barcelone se retrouverait contraint à se frotter à la Juventus dans la course à la signature de Denis Zakaria, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison.

Le FC Barcelone serait sur les rangs afin d’accueillir Denis Zakaria cet hiver. La cause ? Le club culé aimerait permettre à Xavi Hernandez d’avoir un effectif étoffé alors que onze blessés sont à signaler à l’infirmerie du FC Barcelone dont Pedri et Nico, deux milieux axiaux. Cependant, le FC Barcelone ne serait pas seul à être prêt à se lancer sur les traces de Denis Zakaria dont le contrat au Borussia Mönchengladbach arrivera à expiration en juin prochain. En effet, il a été question d’un intérêt concret de José Mourinho, en poste à la Roma pour le Suisse. Et la Roma ne serait rejoint par la Juventus.

Zakaria dans le viseur de la Roma ET de la Juventus !