Mercato - Barcelone : Laporta prêt à prendre part à une bataille XXL cet hiver ?

Publié le 9 novembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Déterminé à injecter du sang neuf par le biais du mercato hivernal, le FC Barcelone envisagerait entre autres de lancer une offensive pour Denis Zakaria. Néanmoins, la concurrence ferait rage dans ce dossier.

Le FC Barcelone pourrait bel et bien être particulièrement actif sur le marché des transferts cet hiver. Et pour cause, l’infirmerie du Barça est considérablement remplie, comptant pas moins de onze joueurs blaugrana indisponibles pour des raisons musculaires ou cardiaques dans le cas de Sergio Agüero. Pas de quoi augurer un départ en fanfare pour Xavi Hernandez qui ne disposera pas des forces du club culé au complet pour sa première sur le banc après la trêve internationale. Cependant, le comité de direction du FC Barcelone devrait se servir de la fenêtre hivernale des transferts afin de rectifier le tir. Parmi les différentes options prises en considération, la piste menant à Denis Zakaria serait étudiée, mais délicate.

Pour Zakaria, une bataille royale se profilerait