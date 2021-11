Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s’attaque à un nouveau dossier chaud !

Publié le 22 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que son contrat soit de longue durée, le Real Madrid serait prêt à le prolonger afin d’offrir une augmentation salariale à Vinicius Junior, devenu incontournable à la Casa Blanca.

Cette saison, ce qui coïncide avec la prise de fonctions de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior dispose d’un rôle plus important et central au Real Madrid que lorsque Zinedine Zidane était aux rênes de l’effectif merengue depuis 2019. Et bien que son contrat court déjà jusqu’en juin 2025, le Real Madrid serait prêt à rallonger le bail de Vinicius Junior.

Une hausse de salaire pour Vinicius ?