Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se dégage pour Haaland !

Publié le 22 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG pourrait être contraint de livrer une bataille royale pour Erling Braut Haaland, le Bayern Munich ne devrait pas y prendre selon Karl-Heinz Rummenigge.

À la fin de la saison, Erling Braut Haaland serait susceptible de faire ses adieux au Borussia Dortmund. La cause ? Son contrat court certes jusqu’en juin 2024 au BvB , cependant son agent Mino Raiola s’était entendu avec les dirigeants du club de la Ruhr pour qu’une clause libératoire fixée à 75M€ soit incluse dans l’accord passé entre les parties à son arrivée pour qu’elle soit effective courant 2022. Et dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, la piste Haaland est prise en considération au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier. En parallèle, les deux clubs de Manchester, le FC Barcelone et le Real Madrid semblent être sur les rangs pour Haaland. Mais pas le Bayern Munich.

« Robert Lewandowski est la référence. Faire venir Haaland n'est pas une bonne idée »