Foot - Mercato

Mercato : Thomas Tuchel aurait pu atterrir au Bayern Munich !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h50 par La rédaction

Faisant partie du cercle très fermé des entraîneurs ayant remporté la Ligue des champions, Thomas Tuchel aurait pu rejoindre un l’ogre allemand du Bayern Munich selon Karl-Heinz Rummenigge.