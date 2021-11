Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait une grosse révélation pour Dembele !

Publié le 22 novembre 2021 à 4h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé continue de négocier avec le FC Barcelone et Mateu Alemany affiche sa confiance.

C'est le dossier chaud du FC Barcelone. Xavi l'a annoncé, il compte sur Ousmane Dembélé dont le contrat s'achève toutefois en juin prochain. Afin d'éviter un départ libre, le Barça doit donc trouver un accord pour prolonger le bail de l'international français. Et alors que les négociations semblent piétiner et que le temps presse, Mateu Alemany se montre particulièrement rassurant.

«Dembélé veut rester et je suis particulièrement optimiste»