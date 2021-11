Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de ce joueur d’Ancelotti !

Publié le 21 novembre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Marco Asensio est sous contrat jusqu’en juin 2023, le Real Madrid aurait la ferme intention de prolonger son bail prochainement.

Plusieurs prolongations de contrat pourraient intervenir dans les mois à venir au Real Madrid. En effet, le cas de Vinicius Junior est annoncé comme l’un des dossiers chauds du club de la capitale espagnole, qui voudrait renouveler son bail en rehaussant son salaire pour qu’il corresponde à son nouveau statut d’indiscutable au sein de l’effectif. Parallèlement, Luka Modric et Karim Benzema pourraient eux-aussi signer de nouveaux bails d’un an au cours de l’année 2022, et ce alors qu’ils sont sous contrat respectivement jusqu’en juin prochain et juin 2023.

Le Real Madrid veut prolonger Marco Asensio