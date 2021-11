Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard est dans le flou pour son avenir !

Publié le 21 novembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il ne parvient toujours pas à s’imposer au Real Madrid, Eden Hazard verrait bien sa place dans la capitale espagnole être remise en question.

Recruté à Chelsea en 2019, Eden Hazard vit un passage plus que compliqué au Real Madrid. En effet, depuis trois ans, le Belge alterne entre des performances décevantes et des blessures. De ce fait, l’ancien joueur du LOSC est vivement critiqué par les observateurs du club de la capitale espagnole, et la direction madrilène commencerait à perdre patience avec lui dans la mesure où la question de son départ revient de plus en plus dans la presse.

La place d’Eden Hazard est clairement menacée