Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le départ de Sergio Ramos du Real Madrid !

Publié le 21 novembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid a laissé partir Sergio Ramos dans le cadre d’un transfert libre, le club de la capitale espagnole aurait alors suivi une feuille de route très claire.

Arrivant au terme de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a fini par quitter le club de la capitale espagnole dans le cadre d’un transfert libre le 30 juin dernier. Le PSG a alors sauté sur l’occasion pour l’enrôler et lui faire parapher un contrat de deux ans. Pour l’instant, le natif de Camas n’a pas disputé la moindre minute de jeu avec sa nouvelle équipe en raison de ses soucis physiques, mais il commence peu à peu se rapprocher de son retour à la compétition, sa présence contre Manchester City mercredi n’étant d’ailleurs pas à écarter si l’on en croit les propos tenus par Mauricio Pochettino ce samedi soir au micro de Prime Vidéo .

Le départ de Sergio Ramos, un sacrifice nécéssaire pour le Real Madrid