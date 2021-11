Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’espoir est de mise au Barça pour Sergio Agüero…

Publié le 22 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il est question d’une retraite anticipée et forcée pour Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques, Xavi Hernandez et Mateu Alemany n’ont pas encore jeté l’éponge pour la recrue estivale du FC Barcelone.

Le 30 octobre dernier, alors qu’il ne disputait que sa cinquième rencontre cette saison avec le FC Barcelone end raison de ses problèmes physiques depuis son arrivée à l’intersaison, Sergio Agüero s’écroulait lors de la réception de Alaves (1-1) au bout de quarante minutes de jeu pour cause de problèmes cardiovasculaire. Dernièrement, il a été question d’une retraite forcée, une information confirmée par Samir Nasri sur le plateau de Canal+ assurant avoir reçu un message de son ancien coéquipier à Manchester City dont le sujet était tourné autour de cette question. Au FC Barcelone, on ne ferme pas encore ce chapitre.

Xavi et Alemany calment le jeu pour Agüero