Mercato - PSG : Et si c’était la fin pour Mauricio Pochettino à Paris ?

Publié le 23 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il n’est arrivé au PSG qu’au début de l’année civile, Mauricio Pochettino aurait déjà des envies d’ailleurs et la tête en Premier League où Manchester United s’intéresserait à son profil.

Arrivé au début du mois de janvier 2021 afin de succéder à Thomas Tuchel qui avait été remercié quelques jours auparavant, Mauricio Pochettino ne semble déjà plus faire l’unanimité au sein du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier. En effet, la méthode Pochettino et l’absence d’identité claire de jeu de la part du technicien argentin semblent pousser les décideurs à se poser de sérieuses questions au sujet de l’entraîneur du PSG lorsque sa succession est aussi un sujet de discussion en coulisse. En parallèle, Manchester United aurait la ferme volonté de trouver un entraîneur d’ici la fin de la saison pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer remercié dimanche.

Pochettino prêt à revenir en Premier League