Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur le départ avorté de Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que des rumeurs avaient assuré au début de l’été que Mauricio Pochettino souhaitait quitter le PSG, celles-ci étaient bel et bien avérées.

Une nouvelle fois, le PSG assiste à un feuilleton Mauricio Pochettino. En effet, il est annoncé avec insistance dans la presse anglaise que l’Argentin, arrivé en janvier dernier, souhaite quitter la capitale française pour rejoindre Manchester United, le club de Premier League ayant limogé Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche à la suite d’une énième contre-performance contre Watford ce week-end (défaite 4-1). Et s’il reste à voir comment cela va évoluer, ce n’est pas la première fois que cette situation se produit avec Mauricio Pochettino en, rappelons-le, onze mois de mandat.

Oui, Mauricio Pochettino aurait pu partir cet été