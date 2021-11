Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo…. Donnarumma au cœur du malaise ?

Publié le 23 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino semble en rupture progressive avec la direction du PSG et notamment Leonardo, le recrutement de Gianluigi Donnarumma ne serait pas étranger à cette situation tendue. Explications.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? Ces dernières heures, de nombreux médias étrangers et notamment anglais ont révélé que l’entraîneur argentin était la grande priorité de Manchester United pour venir remplacer Ole Gunnar Solskjaer, et il rêverait d’ailleurs d’un retour prochain en Premier League. Pochettino serait en effet lassé de sa situation actuelle au sein du PSG, et le recrutement ferait partie des éléments le laissant perplexe…

Pochettino n’a pas compris l’arrivée de Donnarumma

En effet, comme l’a révélé la BBC lundi, Mauricio Pochettino n’aurait pas du tout été emballé par le mercato bouclé par Leonardo cet été, estimant notamment qu’il n’y avait pas besoin d’aller chercher Gianluigi Donnarumma avec les bonnes performances de Keylor Navas déjà en place. Par ailleurs, le technicien argentin juge un nombre trop important de profils au poste de latéral gauche avec l’arrivée de Nuno Mendes, et ces éléments l’inciteraient donc à aller voir ailleurs.