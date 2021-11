Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino est passé à l’action pour son avenir !

Publié le 22 novembre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que les rumeurs au sujet d’une envie de départ de Mauricio Pochettino sont plus que jamais insistantes, il se pourrait que l’entourage de l’entraineur du PSG soit déjà en train de se mobiliser pour régler la question de son avenir.

Mauricio Pochettino et le PSG, est-ce déjà terminé ? Tandis que le10sport.com vous révélait récemment que la question de son licenciement n’était plus taboue au sein de la direction parisienne et que Zinedine Zidane est l’homme désiré par l’état-major pour le remplacer, l’ensemble de la presse anglais affirme depuis quelques heures que l’Argentin voudrait prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United dès maintenant. Et cette tendance commence à trouver un écho en France…

L’entourage de Mauricio Pochettino discute avec Manchester United