Mercato - PSG : À Manchester, tout se met en place pour Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Ancien joueur de Manchester United, Steve Bruce serait prêt à assurer la période d’intérim jusqu’à la fin de la saison pour que les Red Devils puissent trouver un moyen d’attirer Mauricio Pochettino, sous contrat au PSG jusqu’à l’été 2023.

De 2013 à 2019, Mauricio Pochettino a montré ses talents de technicien et de manager en Premier League. Un premier temps à Southampton l'espace d’une toute petite saison avant que Tottenham décide de lui offrir les rênes de l’effectif des Spurs en 2014. Un groupe que Pochettino a totalement transformé en lançant notamment un certain Harry Kane qui peinait à l’époque en multipliant les prêts. Et alors que Manchester United a pris la décision de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche, Mauricio Pochettino, pourtant sous contrat au PSG jusqu’en juin 2023, serait le choix numéro un de la direction mancunienne qui nommera bientôt un entraîneur intérimaire pour succéder à Michael Carrick jusqu’à la fin de la saison avant de mettre la main sur le technicien recherché. Et une ancienne gloire du club, passée par la maison entre 1987 et 1996, serait prête à venir à la rescousse de Manchester United.

Steve Bruce, l’intérimaire avant la nomination de Pochettino ?