Mercato - PSG : Doha prend une décision retentissante pour l’après-Mbappé !

Publié le 23 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que la piste Erling Braut Haaland semblait jusqu’ici être prise en considération pour oublier Kylian Mbappé, le PSG aurait fait le choix de se retirer de cette opération en raison des demandes de Mino Raiola.

Au terme de la saison en cours, le PSG pourrait perdre un pilier de son projet et déjà une gloire de l’ère QSI en la personne de Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde tricolore est entré dans l’ultime année de son contrat qui expirera en juin prochain, et à ce jour, rien ne laisserait entendre qu’une prolongation pourrait être signée. Pire, en Espagne, il est même dit qu’un accord officiel pour son futur contrat au Real Madrid devrait être convenu au cours du mercato hivernal pour qu’il rejoigne la Casa Blanca grâce à son statut d’agent libre en fin de saison. Au sein de la direction du PSG, on se pencherait donc déjà sur la succession de Mbappé, mais contre toute attente, le PSG se retirerait d’une opération chaude.

Le PSG aurait fait une croix sur Haaland