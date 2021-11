Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo confirme la tendance pour Pochettino…

Publié le 23 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino envisagerait de quitter le PSG pour prendre le poste vacant à Manchester United, Daniel Riolo s’interrogé sérieusement sur l’avenir de l’entraîneur argentin.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Mauricio Pochettino avait lâché des propos assez énigmatiques sur sa situation personnelle au PSG : « On est arrivés en janvier, il y avait une structure d’équipe différente. Cet été, d’autres types de joueurs sont arrivés et ils vont peut-être t’obliger à prendre plus de temps pour mettre en place le style que tu ambitionnes. Ou, si ça se trouve, tu ne l’atteindras jamais ». Depuis, les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de l’entraîneur argentin, qui serait la grande priorité de Manchester United pour le poste d’entraîneur. Et Daniel Riolo, interloqué par ces propos de Pochettino, semble confirmer la tendance d’un départ probable du PSG pour l’ancien manager de Tottenham.

« Je me demande s’il a vraiment envie de rester au PSG »