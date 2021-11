Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino répond clairement aux critiques !

Publié le 19 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino est régulièrement critiqué, notamment pour le contenu des matches depuis sa prise de fonction. Mais il s'explique.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino devait apporter son projet de jeu à Paris. Il faut dire que ses idées ont permis notamment à Tottenham d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais voilà quasiment un an que le technicien argentin est arrivé, et pour le moment, il est difficile de voir sa patte sur le jeu parisien. Quelques semaines après son arrivée, le natif de Murphy avait annoncé qu'il ne faudrait pas jugé son travail avant la fin de la saison dernière puisqu'il a débarqué en cours d'exercice avec un effectif qu'il n'avait pas construit et qu'il connaissait mal. Mais cette saison, bien que le PSG gagne, les problèmes restent les mêmes et les critiques s'accumulent. Mauricio Pochettino tente d'expliquer la situation.

«On est dans un processus aussi»