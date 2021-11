Foot - PSG

PSG - Malaise : Vers un terrible coup dur pour Neymar ?

Publié le 18 novembre 2021 à 21h10 par B.C.

Touché à la cuisse gauche, Neymar devrait être forfait pour la réception du FC Nantes samedi, mais la star du PSG pourrait également manquer le choc contre Manchester City.

En forme sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2) avant la trêve internationale, Neymar est freiné sur sa lancée par une nouvelle blessure. La star brésilienne a regagné plus tôt que prévu la capitale après avoir ressenti des douleurs au niveau des adducteurs de la cuisse gauche après un entraînement. Neymar n’a donc pas participé à la rencontre face à l’Argentine afin de passer rapidement des examens, qui ne sont pas aussi bons qu’espérés.

Neymar incertain pour City