Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma... Le vestiaire du PSG a choisi son camp !

Publié le 18 novembre 2021 à 11h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain est divisé par la rivalité entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, qui se partagent le temps de jeu au poste de gardien.

Avant chaque match du Paris Saint-Germain, la question est la même : qui va être titulaire dans les cages ? Depuis le début de la saison, une sorte d’alternance a été installée entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, sans que Mauricio Pochettino ne tranche vraiment. Une situation qui pour le moment favorise le Costaricien, mais semble agacer l’Italien. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n'est pas facile » a récemment confié Donnarumma, au micro de TNT Sport. « Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ». Forcément, cela se répercute au sein du vestiaire du PSG, où il existerait plusieurs groupes séparés.

Navas peut compter sur le soutien de Messi, Ramos et des Sud-américains